Didier LECOMPTE

Bonjour,

Je suis a la recherche d'un nouveau défi, j'aimerais évoluer comme directeur régional dans le secteur automobile de préférence, je suis un fonceur, j'aime travailler avec des objectifs, j'aime travailler avec des reportings pour le CA, Marge etc.... j'aime travailler avec des responsabilités, j'aime me poser les questions styles (exemple) == > le Chiffre d'affaire n'est pas au rdv que fait on pour y arriver ? pareillement travailler dans ce sens avec les responsables sous ma responsabilités, j'aime également coacher les collaborateurs et les former, je suis reconnue chez mon ancien employeur comme quelqu'un de très organisé, sait vers quoi je veux aller pour réussir a atteindre les objectifs, quelqu'un de très carré au niveau de la tenue des magasins et atelier auto, quelqu'un qui aime travailler en équipe et qui a un très bon management d'équipe; qui écoute ces collaborateurs, qui sait sanctionné quant il le faut et qui sait les féliciter aussi, et surtout qui est exemplaire (tenue, ponctualité etc....)



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

SAP