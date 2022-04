Didier LECORDIER

Développer et créer les réseaux partenaires investisseurs pour DOMITYS-INVEST

Rencontrer les différents cabinets de gestions de patrimoine prospects ou partenaires et les différentes banques et animer le réseau des partenaires

• Organiser des Événements ( Golf , soirée investisseur ., réunion de travail ;

teasing auprès des différents acteurs Économique sur la zone de la futur résidence domitys

Référencement des partenaires et créations de nouveaux partenaires