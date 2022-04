Messieurs,



Mon expérience a débuté en 1977. Ventes de linge de maison sur les marchés. Après 8 années, je me suis dirigé vers la vente de TEXTILE au sein de la société EUROTEX, 15 années durant, également dans le domaine de la chaussure, le meuble et le batiment. Je me suis donc déplacé extrêmement souvent dans toute LA FRANCE ET EN EUROPE.

Je fus également responsable avec mon associé d'une société de BRODERIE - TEXTILE, MATELASSAGE, la société BAUDCHON durant 9 ans.

Pour ce faire, j'ai harpenté toute la France, l'étranger y compris la TUNISIE où je me rendais dans notre entreprise de confection...

J'ai crée également une Sté se nommant A.V.R. où je vendais de l'ISOLATION à base le LAINE DE MOUTON. Je visitais comme clients, la GSB ( LEROY MERLIN, BRICOMARCHE, POINT P Etc),

Et j'ai terminé Gérant d'une BRASSERIE - TRAITEUR, pendant 5 ans.



Cordialement

Didier LEFEBVRE



Mes compétences :

Brasseries