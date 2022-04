Didier LEGRAND

Fort d'un savoir-faire depuis plus de 15 ans, je vous accompagne pour mettre en œuvre tous les supports de communication qui contribueront à la réussite de vos projets (Campagnes de notoriété, identité visuelle, lancement de produits, plaquettes de commercialisation,...). Formé en arts graphiques et conseils en publicité, à l’expérience reconnue, je vous fourni une communication globale et durable, clé en main, conforme à vos désirs, voire au-delà... Je vous invite à découvrir mon portfolio ainsi que mes références sur :Array

Quelques références de mes clients comme : Communauté d’Agglomération de La Rochelle, Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais, Maison de l’Emploi du Pays Rochefortais, Communauté d’Agglomération de Saintes, Communauté de Communes de Parthenay, Mairie de Châtelaillon-Plage, Veolia Transport, Veolia Propreté, Altima Assurances, Groupe Mornay, Office de tourisme d’Angoulême, Cefam ATLAS, SAS Gaudissard... Ce sont des clients qui me font confiance pour élaborer avec rigueur, stratégie et créativité leurs supports de communication.

Découvrez également ma plateforme de dessins Illustrabank (10 000 références) dédiées aux professionnels de la communication du privé, du public ainsi que les associations et indépendants.



Mes compétences :

Communication institutionnelle

Communication Touristique

Communication print

Communication industrielle

Communication visuelle

Design graphique

Communication professionnelle

Communication publicitaire

Communication client interne et externe

Print design

Publicité

Graphiste

Edition print

Conseil en communication

Campagne de communication

Identité visuelle

Lancement de produits

Charte graphique

Campagne de notoriété

Packaging

Gestion de projet web

CSS 3

HTML 5

Web design