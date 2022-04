Didier LEMETAYER

2005 RENAULT, Automobile, Centre Technique de Rueil-Malmaison

(6 mois) Domaine : Mécanique des fluides appliquée à l’acoustique

- Analyse de l’écoulement d’un élément jonction de type T par simulations via STARCD.

- Modélisation, simulation, adaptation des formules de pertes de charges via MATLAB.

- Développement en FORTRAN 90 pour un code d’un logiciel interne (SAPPY).





2004 GEOSERVICES, Equipementier pétrolier, Région parisienne

(2 mois) Domaine : Mécanique des fluides appliquée à l’extraction pétrolière

- Analyse et compréhension d’un modèle théorique d'écoulement diphasé.

- Batterie de mesures (boucle d’essais) sur écoulement diphasé (Utilisation et étalonnage des densitomètres gamma ray, débitmètres Coriolis et Venturi, pompe et compresseur).

- Acquisitions et vérification du modèle théorique (Excel).





2003 HALLIBURTON, Groupe pétrolier, Pau

(2 mois) Domaine : Qualité & Environnement. Inventaire et fiche signalétique pour chaque produit.





2001 TOTALFINA ELF, Groupe pétrolier, Pau

(1 mois) Domaine : Mécanique des fluides. Correction et extraction de données à but statistique.