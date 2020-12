Didier LEPOSA

Vous ne trouvez pas de candidat Projeteur Tekla en CDI?

Essayez un Projeteur indépendant spécialiste Tekla Structures ayant de l'expérience, qui vous apportera sa plus-value et ces connaissances concernant la 3D et le BIM.



Facilité d'intégration

Travail en équipe

Responsabilité - Autonomie.

Dynamique, réactif et rigoureux.

Coordinateur de projeteurs ou modeleurs

Gestion des maquettes, des procédures, des clashes et... des solutions.



Logiciels pratiqués :

_TEKLA Structures

_REVIT

_TeklaBIMsight

_NavisWorks

_AutoCAD

_PDMS

_E3D





Formateur de TEKLA Structures à l'ESTP (CACHAN) pour classes préparatoires au diplome d'ingénieur génie civil/structure.(2011/2012)



Mes compétences :

Structures métalliques

Génie civil

BIM

Interopérabilité