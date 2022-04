Personnel de direction de l'Education nationale française depuis 1999, j'ai dirigé deux lycées en France et deux à l'étranger (Port Vila et Ouagadougou)

J'ai été nommé Proviseur du lycée Blaise Pascal d'Abidjan à la rentrée de septembre 2015.



Mes compétences :

Exercice en France et à l'étranger

Anglais

Enseignement secondaire

Enseignement supérieur, CPGE, BTS.

Direction d'etablissements scolaires et universita