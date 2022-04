Didier LEVEAU

La société +2 Production a pour objet en France et à l'étranger : la production, l'édition, la réalisation, la distribution, l’exploitation, l’importation et l’exportation d’œuvres audiovisuelles, mais aussi; de manière plus ponctuelle, elle pourra intervenir également dans toute activité liée au spectacle et divertissement selon les opportunités : notamment télévisions/radio locales ou par câble, spectacle vivant, animation.