Didier LÉVY

Bonjour,



Mon métier :



Commercialiser des produits (PGC) auprès de la Grande Distribution et de la RHD puisque je négocie depuis 20 ans du magasin à la centrale ; du grossiste au groupement et avec les comptes "Industrie".



Définir, appliquer et faire appliquer la stratégie commerciale ; forte expérience de la mise en place et de l'animation d'une équipe commerciale y compris d "Agents Co".



Mesurer les attentes des marchés pour orienter le marketing ou la production.

Ecouter les Clients pour anticiper leurs demandes et apporter des solutions.

Manager, former, motiver une équipe commerciale.





Ce qui me caractérise :



- Ne pas me limiter à vendre ou faire vendre : j'ai inscrit une opération au Guinness Book avec un magasin Carrefour pour une PME.



- Avoir des idées, les mettre en œuvre ; faire prévaloir le bon sens



- Assumer une situation difficile (restructuration, redeploiement)





Ce qui me ferait changer :



Un dernier "run" pour enfin vendre des Produits qui me passionnent : moto et/ou motonautisme.

Disponible FRANCE est mais aussi a l'expatriation Antilles ou Pacifique.

Pour me contacter : 0631797818 - dl-levy@wanadoo.fr



Mes compétences :

GMS

Vente