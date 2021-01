Didier LIMELETTE

ELLISERVICES, est une société indépendante dans la prestation de services dans les domaines de l'énergie dédié aux secteurs de l'industrie et du tertiaire.

Quel que soit votre projet, notre équipe de professionnels expérimentés met ses compétences et son savoir-faire à votre service.

Nous proposons de mettre 20 années d'expériences au service de l'ensemble de nos clients dans le secteur de l'électricité industrielle en France et en Belgique, tout en assurant le respect des normes, la qualité et la sécurité.



Elli Services est une société d'électricité industrielle et tertiaire.



Spécialisé dans le montage des installations électrique industrielle et tertiaire.



Nous mettons à votre service notre savoir faire pour vous permettre une grande souplesse dans la gestion de vos chantiers.



Dans un contexte économique très fluctuant, la sous traitance est l'assurance de pouvoir s'adapter à la réalité du marché.



Nous vous proposons donc de vous présenter les différentes prestations dont vous pouvez bénéficier lors d'un rendez vous à votre convenance.



Ils nous font confiance :

ACCS EUROPE. LEBRUN GUINAULT. ETF.POUCHAIN.TRANSITIC. FLANDRE AUTOMATION.

ELLI SERVICES www.elli-services.fr



Mes compétences :

Depannage Maintenance Câblage Travaux neuf Retrofi

Automatisme

Câblage sur site

Gestion de la production

Relations clients