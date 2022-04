Didier LUGAND

Métier : analyser le positionnement d'une marque dans le temps afin de la FAIRE EVOLUER rapidement vers un territoire d'expression permettant à son ou ses produit(s) d'ATTEINDRE LE NIVEAU DE PERFORMANCE ATTENDU (d'audience et de CA pour les médias).



L'important consistant à le faire tout en mettant le plus possible la marque et le produit A L'ABRI D'UNE OFFENSIVE DE LA CONCURRENCE (c'est sur ce point que la différence s'opère).



Pour y arriver :

Avoir un PROJET

Travailler en EQUIPE

Etre IMAGINATIF

Etre DETERMINE

Faire preuve de BON SENS

Savoir PRENDRE DU RECUL

Etre POSITIF et ATTENTIF

Rester HUMBLE



Mes compétences :

Marketing

Médias

Microsoft CRM

Musique

Radio

Recherche

Trade