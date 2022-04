Maître Didier MACHEZ

Avocat Conseil depuis 1995

DESS Droit des Affaires et Fiscalité

Certificat Supérieur de Droit des Sociétés

Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise DJCE Lyon III

Membre du Réseau « Experts" de la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Nord-Isère

⚠️ Avocat Mandataire en Transactions immobilières



Au service des créateurs et des Chefs d’Entreprise



Réactivité, disponibilité, proximité, conseils et parfaite connaissance du client



Port. 06.08.37.60.06

Fax. 04.86.17.21.21

Email maitremachez@orange.fr

Cabinet d'Avocats Didier MACHEZ

Espace Saint Germain

30 avenue Général Leclerc

Bâtiment le Miles 3è étage

38200 VIENNE

Président de l'Association Réseau d'affaires "Business is Business"

Président de l'Association "monavocatenligne.com"



* Droit des Sociétés (étude préalable, constitution, montage avec aides à la création, suivi annuel, secrétariat juridique, achat-vente et restructuration d’Entreprises, achat vente de fonds de commerce et cession de droit au bail, négociation, modifications diverses,



* Conseil et assistance en Droit du travail (mise en place de rupture de contrat de travail (rupture conventionnelle, licenciement, transaction…)



* conseil, assistance et consultations en ligne et sur rendez vous



Concernant l'association loi 1901 "Business is Business", je vous invite à visiter le siteArray

il s'agit avant tout d'un Réseau d'Affaires de Référence et de grande qualité de par le profil de ses adhérents, Réseau permettant des mises en relation et des échanges très intéressants entre Chefs d'Entreprise, cadres dirigeants...



Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez faire en toute simplicité et de façon confidentielle directement sur le site une demande d'adhésion qui sera ensuite étudiée.



Concernant l'association loi 1901 "monavocatenligne.com", je vous invite à visiter le site; il s'agit avant tout d'un Réseau d'Avocats et de Conseils spécialisés ou à fortes activités dominantes. Le site aide les internautes Professionnels ou particuliers dans leurs fastidieuses recherches de spécialistes pour des points très précis et de plus en plus complexes et techniques. monavocatenligne.com est également l'occasion d'échanger entre Confrères.



Mes compétences :

Conseil

négociation

secrétariat juridique

Droit du travail