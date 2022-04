Didier MADELAINE

Relation directe avec la Direction Générale, en charge de superviser l'ensemble de l'activité technique de l'entreprise.

Gestion des ressources et des moyens techniques.

Suivi des missions de grande envergure soumises à des exigences fortes.

Analyse des besoins fonctionnels internes ou externes, force de propositions et de conseils.

Veiller au développement du savoir-faire technique de l'entreprise : modernité des process ou moyens de production.

Études les améliorations des adaptations des sites de production afin d'optimiser la production.

Fixer les objectifs de production en matière de respect des délais, pour les sites de production.



Le responsable fabrication a pour mission d’organiser la production en respectant les délais imposés et en minimisant les coûts.

• définir les besoins en matières premières, en main d’œuvre et en sous-traitance

• affecter à chaque ressource (machine, homme) une charge de travail et des objectifs

• contrôler la qualité de la production et les quantités produites

• mettre en place des tableaux de bord de gestion

• gérer les équipes de fabrication et favoriser le développement de leurs compétences

• maintenir le parc des machines en état

• optimiser l’organisation et l’outil de production en tenant compte des évolutions technologiques....



Mes compétences :

Graphisme

Résistance stress

Suite adobe

Management d'équipe

Chaine d'impresion

PAO Indesign et photoshop

Presse magazine

PAO et systèmes de productions multimédia

Rigoureux créatif pragmatique

Presse écrite

Organisation anticipation

Analyse des besoins

Respect des engagements

Adaptabilité

Anticipation

Rigueur