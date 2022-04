Didier MADIOT

Fort de mon expérience ,en tant que technicien pour la réalisation et la mise au point d'outillages d'injection plastique j'ai créé ma société en 2004 ; 6 techniciens m'accompagnent pour concevoir et réaliser (ou modifier) des outillages.



Toujours à la recherche de satisfaire nos clients, nous intégrons un centre d'usinage 5 axes ugv, avec une palettisation 40 postes pour gagner en réactivité et en coût de production.



Dans un souci de faire progresser ma société, vers une technologie innovante, nous sommes à l'écoute de partenaires pour développer de nouveaux marchés.



rmo1@live.fr

tel : 02 43 231 231





Mes compétences :

Mécanique de précision