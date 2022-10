Didier MAJEROWIEZ

Avocat fiscaliste bénéficiant de plusieurs années d'expérience en droit et fiscalité du patrimoine. J'assiste et je conseille des chefs d'entreprise, des particuliers, et des professionnels en matière de contrôle fiscal, de contentieux fiscal, et d'optimisation juridique et fiscale du patrimoine. Je suis par ailleurs le webmaster du site https://www.fiscaloo.fr/ qui est un média spécialisé en fiscalité patrimoniale.