Bonjour,

Formateur en prévention et acteur commercial dans le domaine de l'optimisation sociale et fiscale des entreprises , je suis autodidacte et porte un intérêt particulier pour la vie des entreprises en général.

Dynamique, rigoureux et parait- il plutôt sympathique , je suis ouvert à tout types d'échanges instructifs et constructifs.

A bientôt...



Ps: Je vous invite à consulter notre activité surArray

Participez à ma mission de développement en Bourgogne en vous offrant la potentialité

par l'audit social et fiscal de découvrir de réelles pistes d'économie en optimisant votre trésorerie.

Pas de résultat ...Pas de facturation...Un concept gagnant...gagnant pour les entreprises.

06 89 89 71 64



didier.malot@a2e-consultants.fr

malot.didier@orange.fr



Ps 2: Un avis, un retour d'expérience sur le concept du portage salarial chez AGC GROUPE PROMAN?. Je me ferais un plaisir de vous informer...est-@agc-portage.com



Mes compétences :

OPTIMISATION SOCIALE ET FISCALE DES ENTREPRISES

FORMATION TRANSPORT LOGISTIQUE

FORMATION PREVENTION INCENDIE