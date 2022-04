Didier MANOLIOS

Après plus de 20 ans passé dans l'industrie, spécialisé dans la maintenance de biens d'équipements destinés aux arts graphiques, J'ai effectué en 2010 un virage à 180°.



Passionné par les possibilités offertes par le verre dans tous les domaines, j'ai souhaité développer une technique mise au point pour un client.



Le laquage sur verre avec motifs permet d'obtenir des résultat somptueux par le jeux des couleurs et des motifs qu'il est possible de réaliser.



Toujours à l’affût de nouvelles techniques dans des domaines variés, j'ai aussi développé un concept de personnalisation de moto par la décoration des parties métalliques. Notamment sur des Harley Davidson, Trikes, motos customs ou autres.



Aujourd'hui ma clientèle est principalement composée de particuliers, mais de plus en plus d'architectes d’intérieur et de décorateurs s'intéressent aux possibilités offertes par le laquage personnalisé.



Mes compétences :

Architecture

Cuisine

Décoration

Design

Gravure

Gravure laser

Laser

Moto