Didier Marc LARIVIERE

Ancien contrôleur de gestion, je pris la décision de me consacrer à temps plein à mon mode dépression , la photographie .

Une orientation picturale me vaudra d'être pris en main par des critiques tels que Dominique Chapelle et Antonio Malmö de l'académie de Naples.

Une activité diversifiée , reportage industriel, books pour comédiens et modèles, reportages de rues, une grosse partie de ma production est orientée vers la photographie picturale.

Ancien sociétaire du salon d'automne de Paris, académicien à l'académie pontificale tiberina de Rome, médaille honneur américaine, médaille nationale du mérite , arts-sciences-lettres.

En 2007 je découvre le monde de l'écriture avec un recueil de poésie publié aux éditions du Panthéon.

Créatif, ambitieux, je prosose de mettre mon savoir faire aux monde de la publicité, reportages magazines, mode et création artistique.

Marc D.LARIVIERE