Didier MARCEL

8 années d’expérience dans les métiers de Call Center dont 5 à des postes à responsabilité :

* Responsable Formation et Contrôle Qualité,

* Assistant Contrôle Qualité,

* Chef d’équipe.



11 années d’expérience dans les métiers de la scène, de l'art et de la peinture :

* Formateur de théâtre professionnel certifié

* Comédien professionnel (vocale et scénique)

* Animateur professionnel

* Travail social

* Auteur de textes de théâtre



Compétences acquises :



Enquêtes et Sondages, Service Clientèle, Formation, Management, Recrutement, Théâtre, Art et Musique.



Mes compétences :

Contrôle qualité

Formation

Littérature

Management

Musique

Qualité

Recrutement

Théâtre

Travail social