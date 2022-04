Didier MARCOUX

Quadrige Business Services est spécialisé depuis 2005 dans le développement des portefeuilles d'affaires des entreprises qui nous font confiance.



Spécialiste de la relation B to B, nos compétences sont concentrées sur la prise de rendez-vous très qualifiés selon des critères "business" prédéfinis avec chaque client et sur la détection de projets.



Notre équipe de télécommerciaux, basée à Lyon et en CDI, vous apporte au quotidien sa solide expérience et son efficacité pour vous permettre d'augmenter votre présence sur les opportunités de votre marché.



Partons ensemble à la conquête de vos marchés !





Mes compétences :

Management commercial

Conquête de marché

Téléprospection

Gestion de data base

Administration de bases de données

Action commerciale B to B