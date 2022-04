Didier MAROT

TECTA c'est :

- Un groupe indépendant d'ingénierie, en infrastructure et en environnement, composé de 45 femmes et hommes d'expériences,

- Un esprit et une volonté de proximité et de dialogue à travers 4 agences régionales,

- Une expertise, des partenariats reconnus et des réponses durables pour chaque projet.



Face à une Ingénierie au rabais, nous élaborons vos projets "sur mesure"​ et nous avons en permanence à l'esprit la notion de coût global de l'opération.



Mes compétences :

Développement durable

Gestion de projet

Urbanisme

Aménagement urbain

Management