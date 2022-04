Didier MARREL

Ingénieur chimiste de formation, j'ai intégré une structure de taille humaine en début de carrière au niveau du laboratoire.

Je me suis ensuite orienté vers une société (devenu un groupe) au sein de laquelle j'ai été responsable laboratoire puis responsable production et enfin responsable technique et production en intégrant les services achat, qualité, production et logistique.

durant plusieurs années, en qualité de responsable industriel , j'ai activement participé à la réalisation de sites de production et de logistique en reltaion étroite avec les autorités compétentes.

depuis 3 ans, je suis Chef Produit d'une gamme destinées au lavage et désinfection des véhicules de transport.



Mes compétences :

Chimie

Formulation

Technique