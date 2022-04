Didier MARROU

Mes premiers pas dans la sûreté se font après les événements du 11 septembre 2001 où je suis employé

sur la plate- forme de Toulouse-Blagnac comme agent de sûreté, j'ai connu toute la mise en place des normes et réglementations et ceci pendant cinq années, après avoir tout maîtrisé comme agent j'ai décidé de de passer de l'autre côté de la barrière où j'ai intégré l'Ecole nationale de l'aviation civile pour obtenir mon diplôme de formateur expert évaluateur, je débute donc en février 2006 les formations au sain de mon entreprise et se jusqu'en 2012, un projet commun mon épouse et moi a bousculé notre vie. Amoureux des îles des Antilles nous nous somme installé sur l'île de la Guadeloupe depuis le mois d' août 2013 aujourd'hui mon désir est de retrouver ce contact si particulier d'un aéroport en tant que formateur.



Mes compétences :

ChIP

Leader