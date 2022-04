Didier Martial AKPOSSO

Économiste, Statisticien, Gestionnaire, Enseignant, Administratif



Plus de 15 ans dans l'enseignement supérieur privé en Cote d'Ivoire

(enseignant puis Directeur des Etudes et enfin Fondateur de l'INSEAI)



Connaissance des outils, méthodologies, thématiques et problématiques liés à la gouvernance et au management des institutions d’enseignement supérieur et de recherche. (Universités et grandes écoles publiques et privées)



Mes compétences :

Informatique

Internet

Statistiques descriptives

Statistique multivariée

Econométrie

Management

Economie

Gestion des entreprises

Enseignement supérieur

Enquetes staistiques

Sondages

Analyse de données

Data mining