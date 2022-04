Didier MAZET-BRACHET

Né en 1959, je suis marié et j'ai un fils né en 1988 et deux petits-fils.



Je suis créateur de mon activité professionnelle libérale en 1985, puis dirigeant du bureau d'études ALP'GEORISQUES créée en 1991 et de la sarl OREADE Conseil 1997.



Le bureau d'études Alp'Géorisques est spécialisé en cartographie réglementaire, expertise des risques et propose des formations dans ces deux domaines. Mon équipe assure également des missions d'assistance et d'expertise pointues dans les domaines de la réglementation des risques naturels, des mouvements de terrain, de l'hydraulique fluviale et torrentielle, de la nivologie, de la vulnérabilité, de la gestion de crise et de la communication spécialisée ou grand public. Nous participons également à diverses actions de formation pour : IFORE, SDIS, EDF, RTM, communes.



Nos clients : Services de l’État, Ministères français et étrangers, collectivités locales, entreprises publiques et privées, particuliers.



A titre individuel, j'ai assuré des vacations d'enseignement dans diverses structures : ISTG, Université Joseph Fourier, Univeristé Stendhal, Université Jean Moulin, Université Nice Sophia-Antipolis. Entre 2003 et 2012, j'ai également eu un statut de professeur associé à Polytech Grenoble de l'Université Joseph Fourier de Grenoble 1. Chargé de l'enseignement des risques naturels, j'avais aussi la responsabilité du module "Risques Naturels" en 5ème année du département de Géotechnique. J'assure toujours des vacations sur les thématiques des risques naturels à : Polytech Grenoble, IGA, ENSAM, ENTE, CNFPT, SDIS, EDF.



Mes compétences :

Cartographie

Formation

Plan communal de sauvegarde

Plan de prevention

Prévention

Prévention des risques

Risques naturels

risques technologiques

Ressources humaines

Risques miniers