Didier MAZZUCATO

Bonjour;

Je suis Mr MAZZUCATO Didier Directeur Technique et Commercial dans notre entreprise ASC Laquage avec mon associé

C'est une entreprise spécialisé dans le Laquage en peinture Industrielle sur support PVC,Métaux,bois ,verre avec un procédé particulier pour le PVC car celui- ci entre en liaison chimique avec le support ce qui permet une adhérence parfaite et non filmogène dans toutes les couleurs du nuancier RAL ou NCS.



L'entreprise existe depuis plus de 12 ans nous avons repris l'activité en 2016