Didier MBITA MBITA

DIDICOM est une structure de conseil en marketing institutionnel, communication et d’édition disposant d’une régie spécialisée dans le traitement des informations et la réalisation de supports visuels.

Fort de cette expérience, nous venons solliciter une collaboration avec votre institution, tout en vous proposons une meilleure qualité de nos services, avec un respect strict des délais et un professionnalisme dans tous vos projets de communication au Burkina Faso. Nos activités s’étendent du conseil à la réalisation, nous nous occupons des reportages presses, suivi du montage des pages d’informations et de la photographie.

DIDICOM est présent tout au long du processus de la création jusqu’à la livraison. Aussi nous profitons de l’occasion pour vous proposer tous nos services qui se déclinent comme suit :



SERVICE CONSEIL : diagnostic, plan média, stratégie de communication, cahier des charges…



SERVICE ÉDITION : calendriers, agendas personnalisés (grand, moyen et agenda de poche), quinzénier, carnet de chantier, porte clés personnalisé en métal 3D, porte carte de visite (métal et aluminium personnalisé), Stylo VIP et grand public de chez (qualité ISO chez BIC Graphic Europe, Balmen, Cerruti, Ungaro, Carven, Smalto, Jean Louis Sherrer), porte documents, catalogues, Calendriers, Plaquettes de présentation commerciale, Brochures, Journaux, Dépliants, carte de visites, En-tête de lettres, Papeterie…



MULTIMEDIA : réalisations des spots, films documentaires, conception et animation de site Web, etc.



EVENEMENTIEL : conférences, salons, foires, colloques, anniversaires, promotions, ventes, ouvertures, mariages, dîners d’affaires, cocktail, etc.



RESSOURCES : rédaction de textes, correction de textes, etc.



ETUDE ET FORMATION : montage de projets, suivi de dossier, formations sur mesure, formations à la carte, marketing et communication, entreprenariat...



Nous restons à votre entière disposition pour toutes autres informations complémentaires. Nous osons croire que notre offre retiendra votre attention afin que s’instaure entre nos deux structures un cadre de franche collaboration et pour plus de visibilité en faveur de toutes vos actions et projets auprès de vos partenaires. Dans cette optique, nous vous prions d’acquiescer Messieurs, l’expression de nos sentiments sincères.



