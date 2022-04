Didier MEFFERT

Depuis septembre 2013: Directeur des Relations Institutionnelles Groupe CHIMIREC.

Le Groupe CHIMIREC, familial et indépendant, de dimension nationale est spécialisé dans la gestion des Déchets Industriels Dangereux, et vous propose un service complet depuis l'identification du déchet jusqu'à son élimination finale.

Ses atouts : la maîtrise interne de ses outils de collecte, pré-traitement et traitement, son engagement dans une démarche qualité/environnement/sécurité, un outil informatique unique sur le groupe qui permet le suivi des données terrain, administratives et environnementales.