Didier MELLIS

Producteur et réalisateur audiovisuel pendant plus de 10 ans, je me suis trouvé une passion pour la communication et le marketing digital. En 2012, je me suis spécialisé dans la création et l'administration de sites internet Wordpress, le référencement Web (SEO/SEM/SMO) et le Community Management en freelance. Aujourd'hui j'exerce ces fonctions au sein du Groupe RHEA à La Réunion.



Mes compétences :

Production Audiovisuelle

Directeur Artistique

Direction générale

Marketing

Gestion de projet

Management

Communication

Médias

Gestion de la relation client

Social media

Community Management

Webmaster

Wordpress