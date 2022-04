Didier METCHE

Domaine de compétences : Gestion des moyens généraux, Drh, Gestion adv et Logistique

Point forts de personnalité : Concret, pragmatique,Droit, respectueux, Forte capacité a mobiliser de l'énergie, ordonné et méthodique



Motivations & Intérêts : organiser, planifier, autonomie d'action, Autonomie dans la délégation hiérarchique.



Objectif : aider une PME a piloter et gérer avec de la polyvalence, les achats; la distribution; le service clients; le service administratif; la logistique.



Mes compétences :

Déterminé

Polyvalent