Didier METELO

Producteur et Manager de KAURIS LTD. j'ai débute dans la musique, dès le début des années 80 par les danses de rue. J'ai fait mes premiers pas comme danseur professionnel dans divers groupes. De 1992 à 1993, je suis parti en tournée avec le groupe T99 (U.S.A., Japon, Angleterre, Allemagne, France, Hollande, ... ). J'ai été le manager de l’équipe de production qui a composé, arrangé et produit quelques titres des albums de l’artiste Leki. Leki est la petite soeur de Ya Kid K de Technotronic (Pump up the jam…) et a reçu deux TMF awards 2004 en tant que Best R&B/Rap and Breakthrough artist. Les singles Breakin’out et Crazy ont été classé dans les charts en Belgique, en France, aux Pays Bas et en Allemagne. Les deux clips vidéos des singles ont été tourné à Los Angeles sous la direction du réalisateur de Jay-Z et Kylie Minogue.

En 2005 j'ai été le producteur exécutif d’une des participants du concours Télévisé EUROKIDS, l’album du concours a été certifié Album d’or.

En 2007, j'ai crée ma propre maison de disque que j'ai baptisé Kauris.

Kauris Ltd regroupe sous le même toit, un studio de production audiovisuel, un éditeur de musique, un studio d’enregistrement de musique et un studio de conception graphique.

Kauris collabore avec plusieurs studios de musique basé à Bruxelles, à Londres, à Paris, à Cologne, à Los Angeles et à New York.





Mes compétences :

Production musicale

Graphisme

Animation 3D

Publicité

Production audiovisuelle

3D