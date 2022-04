Didier MICHEL

En 2012, Panopub devient "groupe Exposign".

Depuis 30 ans les champs d'application de notre société se sont élargis avec l'apparition de nouvelles technologies telles que l'impression numérique, la diode et l'image portable.

Le groupe exposign est la réponse à une communication personnalisée pour tout type d'entreprise au travers de ses 3 marques.

Maxipub: spécialiste dans les domaines du marquage publicitaire, enseigne, signalétique et véhicules.

Exposign: conception et réalisation de stands, d'évènements, décoration d'intérieur et plv

Mobipoub: la déclinaison d'un container ultra léger, entièrement démontable, personnalisable pour le tri de déchets lors de vos événements.



Mes compétences :

Créativité

Fiabilité

Relationnel

Esprit d'équipe

Dynamisme