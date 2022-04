Didier MINCK

MES MOTIVATIONS

Mettre à profit mon expérience, mes compétences et mon expertise vers un poste à responsabilité managériale



COMPETENCES DEVELOPPEES

DIRECTION D’ACTIVITES

 Définition des indicateurs de suivi et mise en place des tableaux de bords de contrôle de l’activité

 Elaboration et contrôle du budget

 Encadrement

ORGANISATION

 Mise en place et organisation de projets – Management transversal (BE, Qualité, Production, Fournisseurs)

 Contacts permanents avec les équipes projets et les différents départements client

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

 Analyse des besoins - Développement de nouveaux secteurs d’activité

 Négociation des solutions techniques et financières – Réponse aux appels d’offres

TECHNIQUE

 Réponse aux marchés publics et privés par des solutions techniques et financières optimisées

 Mise en place de solutions techniques en corrélation avec les besoins clients





Mes compétences :

Optima

Microsoft Office

Gestion de projet