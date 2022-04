Didier MORACHINI

Passionné de sport dès mon plus jeune âge, j'ai au fil des années pratiqué divers types de sport en passant par le judo, le football, la musculation ou la réalisation de nombreuses courses à pieds comme des semi marathons et des marathons.



Mon envie de savoir et de perfectionnement m'ont ensuite amené vers l'acquisition de connaissances à travers des certifications diplômantes et qualifiantes dans diverses spécialités sportives (telles que des diplômé universitaire en Sciences et Techniques des Activités Sportives et en préparation physique, ou l'obtention d'un Brevet d'Etat d'Educateur Sportif en sport collectif et d'un certificat qualification Handisport).



Aujourd'hui ma passion est devenu profession que cela soit à travers l'entraînement et la préparation physique en sport collectif, ou dans le développement et l'optimisation athlétique avec des sportifs de haut niveau et bien-sûr en mettant au service de tous mon expérience et mes compétences dans différents domaines allant de la musculation, au renforcement musculaire, en passant par le stretching et la gymnastique douce dans du coaching sportif adapté à tous les niveaux pour valides et handicapés.