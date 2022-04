Didier MORIN

Un parcours essentiellement tourné vers l'expertise comptable et l'audit, dans des environnements variés et exigeants.



Un enrichissement technique permanent, grâce aux contacts clientèle récurrents et à la finalisation d'une formation exigeante par l'obtention du titre d'expert-comptable commissaire aux comptes.



Voilà comment pourrait être rapidement résumée mon expérience professionelle. J'ai souhaité développer un profil polyvalent, par l'acquisition de connaissances approfondies dans les secteurs de l'immobilier, de l'industrie et plus récemment de la finance.



Je projette à présent de poursuivre cette orientation vers le secteur financier. C'est pourquoi l'audit de fonds d'investissements et de sociétés financières correspond à mes attentes.



Mes compétences :

Auditor

Banque

Finance