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Didier MOUSSET

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • CEDEO/POINT P -groupe Saint Gobain - CONTRÔLEUR D'EXPLOITATION (DEP. 35,53,72,49)

    2014 - maintenant

  • CEDEO/POINT P -groupe Saint Gobain - RESPONSABLE TARIF & RECLAMATIONS CLIENTS (ANJOU)

    2011 - 2014

  • CEDEO/POINT P -groupe Saint Gobain - CHEF D'AGENCE (SEGRE)

    2009 - 2011

  • CEDEO/POINT P -groupe Saint Gobain - CHEF D'AGENCE (LAVAL)

    2007 - 2009

  • Leroy Merlin Ouest -  CHEF DE SECTEUR (LE MANS)

    Nantes 1997 - 2007

  • HABITAT fRANCE (MEUBLES, DECO, ART DE LA TABLE...) - CHEF DE RAYON (STRASBOURG), CHEF DE DEPARTEMENT (NANTES)

    1987 - 1997

  • OBI - VENDEUR

    Москва 1986 - 1987

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau