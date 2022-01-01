Didier MOUSSET

Entreprises
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CEDEO/POINT P -groupe Saint Gobain
- CONTRÔLEUR D'EXPLOITATION (DEP. 35,53,72,49)
2014 - maintenant
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CEDEO/POINT P -groupe Saint Gobain
- RESPONSABLE TARIF & RECLAMATIONS CLIENTS (ANJOU)
2011 - 2014
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CEDEO/POINT P -groupe Saint Gobain
- CHEF D'AGENCE (SEGRE)
2009 - 2011
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CEDEO/POINT P -groupe Saint Gobain
- CHEF D'AGENCE (LAVAL)
2007 - 2009
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Leroy Merlin Ouest
- CHEF DE SECTEUR (LE MANS)
Nantes
1997 - 2007
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HABITAT fRANCE (MEUBLES, DECO, ART DE LA TABLE...)
- CHEF DE RAYON (STRASBOURG), CHEF DE DEPARTEMENT (NANTES)
1987 - 1997
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OBI
- VENDEUR
Москва
1986 - 1987
Formations
Pas de formation renseignée