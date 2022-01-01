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Didier MUBWETE

BANDUNDU

En résumé

GRADUE EN CRIMINOLOGIE: PROTECTION V.I.P ET GARDIENNAGE
DIDIER MUBWETE ANCIEN FONCTIONNAIRE DE L'ETAT
SERVICE FONDS DE PROMOTION CULTURELLE,
INSPECTEUR DE RECETTE ADM GOUVERNORAT PROVINCE DE BANDUNDU.
CHEF D'ANTENNE F.P.C/TERRITOIRE DE MUSHIE
CHEF D'ANTENNE F.P.C/ TERRITOIRE D'IDIOFA
CHEF DE BUREAU F.P.C/ DIRECTION PROVINCIAL
GERANT AU FILL PRESING/KINSHASA NGALIEMA
PATRONS DE LA MAISON P.D.K-SRVICE/DIDIER
ASSISTANT AU FUEL MONUSCO RDCONGO
FUEL TECHNICIAN HASHI INERGY/ BANDUNDU
FUEL ASSISTANT MONUSCO/UNOPS- BANDUNDU

Mes compétences :
Energie
Sécurité

Entreprises

  • HASHI ENERGY - FUEL TECHNICIAN

    2016 - 2017

  • MONUSCO - FUEL - ASSISTANT

    Kinshasa 2005 - maintenant

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau