Didier MUKUMI

Nous sommes une société de production et communication audiovisuelle et evenementiell, crée en 2014.



Nous possédons l’expertise et la technologie nécessaires pour concevoir et produire des solutions audiovisuelles efficaces, innovantes et centrées sur les besoins de nos clients.



Nous sommes en perpétuelles quêtes de nouvelles solutions clés en main que ce soit des projets Vidéo ou Multimédias, avec de nouveaux supports de communication et des modes de diffusion émergents à fins de mener à bien nos actions de communication et de promotion.