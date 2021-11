Didier N'DOLI, je suis un etre qui se dit que le marketing a tout révolutionné et permet de faire de grande chose.

Des events dont j'en suis fier en passant par le concerto festival, le siag ( salon de l'imprimerie et des arts graphiques) au diner st valentin de rêve, au sipem ( salon international du pétrole de l'énergie et des mines); je peux vous dire que le marketing m'a permit et me permet de tout gérer aisément e tsous pression accrue même.



Rezoivoire.net du groupe Amn ltd est un nouveau défi et tout s'annonce bien; les autres events arrivent soyez forts et vous verrez le marketing dans toutes sa dimension...



Mes compétences :

Commercial

Evénementiel

Marketing

Web