Didier NACACHE

De la formation à l'insertion, il y a un pas de géant à franchir, c'est pourquoi j'ai axé mes actions- via mes cours, la mini entreprise et le collectif- autour des priorités suivantes:



Développer une image dynamique et créative de l'ébénisterie d'aujourd'hui.

Pérenniser des emplois en favorisant l'implantation de jeunes créateurs d'art qui souhaitent rester dans notre région franc comtoise.

Valoriser la dynamique Franc comtoise sur le pôle Arts du bois et exporter son image à travers nos actions et nos créations.



Contacts avec des partenaires, des sponsors, promotion marketing, participation à la conception, préparations de salons, aide aux dossiers de création d'entreprise.



Mes compétences :

Création