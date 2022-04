Didier NÈGRE

Bonjour.

Suite à une restructuration au sein de l'entreprise Point P.

Je suis à ce jour demandeur d'emploi.

Titulaire d'un DUT informatique, et fort de 25 ans d'expérience dans le négoce de mtx de construction.

Exempt de clause de non concurrence dans mon domaine, je suis à la recherche d'un emploi en tant que chef d'agence dans le négoce, technico commercial (négoce ou usine), si possible dans ce domaine.

J'ai une bonne connaissance des normes en vigueur, ainsi que des produits techniques du batiment.

J'ai également effectué des stages de management. Je domine également le secteur de la logistique transport.

Cordialement.

Didier NEGRE.



Mes compétences :

Management

Gestion

Gestion des stocks

Bâtiment