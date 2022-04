J e m'appelle Didier NGOMA MABIALA, je suis Agent de santé et de développement oeuvrant à ce jour au sein du programme national de lutte contre le paludisme.

Je dispose des titres ci-après:

Diplôme d'état de Pédagogie générale depuis 1990

Diplome de Graduat en sciences infirmières, option hospitalière

Diplôme de licence en Management et sciences économiques, option gestion des ressources humaines

Diplôme de licence en Santé communautaire et développement,option santé publique et gestion des projets.



Mes compétences :

assidu

Conception

Détermination