Cadre commercial indépendant depuis 25 ans, je bascule vers l'écriture et vient de publier mon premier roman : Tic-Tac, Glucose & Chlorophylle. Il s'agit d'une fiction humoristique peuplée de personnages loufoques et truculents, une critique satirique de notre société, une réflexion sur la nature humaine, destinée à faire rire et réfléchir.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Commercialisation

Développement commercial

Stratégie commerciale