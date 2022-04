Didier NOURRIGAT

3D Immobilier recrute !



3D Immobilier est actuellement en plein développement. C'est pourquoi, nous recrutons des négociateurs immobiliers adhérant à notre concept et notre philosophie sur les départements suivants :

Ain (01), Bas-Rhin (67), Côte d'Or (21), Doubs (25), Haut-Rhin (68), Isere (38), Moselle (57), Rhône (69), Haute-Saône (70), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Var (83), Territoire de Belfort (90).



Le métier de négociateur en immobilier se trouve être totalement différent chez 3D Immobilier.

Si vous connaissez déjà ce métier ou si vous souhaitez le découvrir, n'hésitez pas à nous contacter. Les candidates ou candidats devront avoir :



• Une connaissance suffisante de l'informatique et de la vente

• Un véhicule

• Un ordinateur avec une connexion internet et une imprimante.



Donnez une nouvelle Dimension à votre carrière. Grâce à notre concept innovant, nous vous offrons :

- Une formation initiale gratuite

- Notre concept de visite virtuelle

- Un site internet

- Un logiciel de transaction immobilière

- Un logiciel de pige immobilière

- Une rémunération motivante (70% de vos commissions)

Si vous êtes dynamique, autonome et que vous souhaitez une rémunération à la hauteur de vos ambitions, alors vous avez le profil gagnant "agent commercial en immobilier".

Vous travaillerez de chez vous, à votre compte en utilisant nos outils et en bénéficiant de notre forte notoriété internet.



Votre statut d'indépendant vous permettra de percevoir une rémunération qui sera le fruit de votre savoir-faire et du travail fourni.



