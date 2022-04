Didier NURY

Des fonctions terrain jusqu'aux postes de direction, j’ai vécu et je connais les problématiques et les enjeux des différents métiers :

- Commercial, marketing, développement produits et marchés,

- Industriel, achats,

- Stratégie, gestion, finance d’entreprise,

- Négociation, création de partenariats commerciaux et industriels,

- Directeur Général et administrateur de filiales.



Manager polyvalent, résolument humaniste et pragmatique, je place l’humain, la recherche de l‘excellence et l’efficacité au centre de mon action.



Toutes les sources d’enrichissement sont bonnes. Je considère Viadeo et Linked In comme un formidable lieu d’échange d’idées.

N’hésitez pas à me contacter pour partager de nouvelles connaissances...



Mes compétences :

Leadership

Direction générale

Management

Développement commercial

Négociation

Stratégie