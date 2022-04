Didier OLIVE

2007, Human Booster naît de l’ambition de ses dirigeants de démocratiser le conseil auprès des TPE et PME. L’intention est la suivante : toute entreprise, même la plus petite, doit pouvoir bénéficier d’accompagnements personnalisés lui permettant de pérenniser et développer son activité.

Depuis sa création, Human Booster, fidèle à son aspiration première, accompagne toute structure ayant la volonté d’évoluer et de sauter le pas. Et, si c’est toujours le premier pas qui coûte, c’est aussi celui qui laisse une trace, ouvre un chemin différent, un nouveau champ des possibles.



Nous pensons que la performance globale se développe lorsque chacun dispose d’un espace moral où il peut faire valoir sa personnalité, exprimer sa singularité et ainsi libérer tout son potentiel. Car, nous le savons, le plaisir conduit au succès, et la différence à l’audace. Mais faire mieux, et non toujours plus, ne se décrète pas. La remise en cause doit être un postulat de départ. Il faut accepter avec courage de se poser les bonnes questions avant d’y répondre et s’engager.

Nous sommes convaincus que les femmes et les hommes constituent la première richesse et le premier capital d’une organisation ; un actif stratégique clé capable de se réinventer en permanence.

Pour nous, les ressources humaines ne sont pas simplement au service de la performance. Nous croyons en effet que c’est la performance de l’organisation qui doit aussi être au service des ressources humaines.



Nous intervenons dans tous les secteurs et tous les métiers, dès lors que l’Homme est placé au cœur de la stratégie de l’organisation. Car pour nous, point de réussite collective sans accomplissement de l’individu, point de dépassement de soi sans sens donné à chaque chose, point de structure en mouvement si chaque membre est figé. Pour nous, le jeu du « je » est la composante stratégique du « ensemble ».

Chaque structure étant différente, notre action se doit d’être ajustée et contextualisée. Notre approche consiste donc, en nous appuyant sur notre expérience, à concevoir l’accompagnement et l’outillage adaptés à chacun de nos clients, dans le respect de sa culture et de son fonctionnement.

Et puisque nous évoquons nos clients : depuis 2007, ce sont près de 300 structures et plus de 5000 personnes qui nous ont fait confiance individuellement ou collectivement.



