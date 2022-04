Didier ONRAITA

A travers DO Consulting, je développe aujourd'hui une modalité dynamique et moderne de collaboration puisque j'interviens à la fois comme cadre dirigeant en temps partagé pour des PME de différents secteur (services, industriels, e-commerce) à travers des missions de longue durée, et que j'effectue également diverses missions de conseil auprès de PME et d'entreprises internationales, ainsi que de la gestion déléguée de marketing opérationnel.



Ce modèle m'offre la possibilité de travailler en parfaite harmonie avec mes attentes : des missions de réflexion stratégique mais également d'application, une implication personnelle dans la mise en oeuvre et la responsabilité du résultat, la variété permanente des problématiques.





En parallèle, je continue à enseigner le merchandising à l'IAE Lyon III, en master 2 et en licence pro. Cette intervention me permet de partager et transmettre mes connaissances accumulées durant ces 20 premières années, mais aussi de garder une réelle humilité face à des jeunes adultes dont la vision s'avère parfois plus dynamique et réactive que la mienne ! En réalité, c'est un échange de bons procédés...



Mes compétences :

Conseil

Création

Formation

formation management

Management

Marketing

Merchandising

Stratégie