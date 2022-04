Didier OPRANDI

Mon parcours chez Vinci où j'ai occupé le poste de Responsable Administratif et Comptable durant 10 ans m'a permis de développer mes compétences dans différents domaines.



En effet, en plus de l'expertise dont je suis désormais capable d'apporter en comptabilité, fiscalité, et contrôle de gestion, j'ai acquis une expérience solide en matière de :



- Management d'équipe avec la gestion d'un effectif comprenant 6 personnes (ressouces humaines, acheteur, frais généraux, clients, fournisseurs ...) ;

- Implication dans la gestion opérationnelle de l'entreprise et dans la réfexion stratégique que je peux apporter en tant que membre du Comité de Direction d'Entreprise ;

- Communication de l'information comptable et financière en interne au sein de la filiale avec mon rattachement fonctionnel et en externe au groupe (reporting mensuel selon les normes du groupe) ;

- animation du processus d'élaboration du budget annuel et de ses révisions ;

- Gestion des relations avec les Commissaires Aux Comptes et plus généralement avec l'ensemble des tiers de l'entreprise (banques, fournisseurs, administrations) ;

- Gestion du bon déroulement du contrôle URSSAF et fiscal ;



Capacité d'adaptation, rigueur et autonomie sont les trois qualités qui définissent le mieux ma personnalité.



Mes compétences :

Budget

Commissaires aux comptes

Comptabilité

Consolidation

Contrôle de gestion

Contrôle URSSAF

Déclarations sociales

fiscalité

Gestion opérationnelle

IFRS

Management

Management d'équipe

Normes IFRS

Paye