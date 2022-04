Didier ORELIO co- dirige LE ROUGE EST MIS depuis sa création en 1997.

Il a été précédemment Directeur Général du Groupe Golf Européen, éditeur, constructeur de parcours et organisateur d’événements :



- Trophée Lancôme

- Open de France

- Hennessy Cup

- Open UAP

- Cadillac Nocturnal

- Open Cacharel



Mais aussi



- Championnat Mondial de Polo

- Abierto de Palermo, la mecque du polo en Argentine

- Festival du Cinéma Américain de Deauville (partie commerciale)

- Villages du Prix de l’Arc de Triomphe



Il a également été Président de O.S.A., société experte en lobbying qui a travaillé pendant de nombreuses années en collaboration en particulier aux Etats-Unis avec la mission française de l’ONU et l’ambassade de France à Washington.



Il a été enfin co Président début des années 2000 de l’agence digitale Mediaoctets qui a entre autres piloté l’introduction du digital dans les établissements de l’enseignement catholique en partenariat avec le SGEC, a collaboré avec le centre de recherche digital de communication avancée de SIEMENS et avec le centre de ressources digitales ARCHAMPS pour les collectivités territoriales.



Il est membre du CCIC.



Il a conseillé Prodimarques dans ses approches digitales pendant 6 ans.



Il est conseil événementiel de l’UDA depuis 7 ans (voir le guide de la relation entre l’annonceur et l’agence conseil en communication événementielle).



PARCOURS PERSONNEL



- Co-fondateur du ski club de la publicité.

- Co-fondateur du moto club de la publicité.

- Premier rallye Paris-Dakar (Abidjan Nice) : pilote moto Kawasaki (seul amateur ,4 motards à l' arrivée).

- Rallye Caracas-Rio par la cordillière des Andes pour Paul-Emile Victor (première traversée connue du désert du Chaco à moto).

- Co-fondateur du premier club de Tintinophiles connu et légitimée par HERGE dans sa dernière émission télévisée à Bruxelles avec son ami Tchang.

- Créateur et animateur du Golf Club Relais & Chateaux : Perrier Jouet.