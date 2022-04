Didier Oudart

79 Rue G.Lecointe

Le Petit Quevilly 76140

Tel: 0235684006

0635385384



Né le 4 décembre 1955

Français

Union Libre

2 enfants







COMPETENCES



Aptitudes pour :



Réaliser des analyses contextualisées de problèmes complexes.



Conduire des études ou des recherches.



Construire un dispositif d’observation et de veille sociale.



Conduire des analyses prospectives et comparatives.



Développer une ingénierie de projets ou de programmes.



Piloter des démarches évaluatives.



Evaluer et mobiliser les ressources nécessaires pour conduire un projet, pour susciter le changement, pour favoriser la transmission des savoirs professionnels.



Promouvoir des processus formatifs pour développer les compétences individuelles et collectives.



Coordonner, animer et réguler des collectifs de travail.



Assurer la communication et l’information pour l’efficience des actions et la diffusion des connaissances.



FORMATIONS/DIPLOMES



2008/2010 Formation pour préparer le D.E.I.S. (Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale) couplé à un Master 2 développement social urbain.



2002 Attestation nationale de compétence de Formateur de terrain et Maître d’apprentissage.



1999 Obtention du D.E.E.S. (Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé).



1994 Obtention du C.A.F.M.E. (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Moniteur Educateur).



FORMATION CONTINUE



Approche de différents thèmes :



L’aide aux devoirs



Méthodologie dans les écrits professionnels.



Le projet personnalisé du jeune.



La parole de l’enfant.



Le dispositif juridique français de la protection sociale.



Le phénomène de résilience.



La relation éducative.



La place des parents lors des placements.



Ethnologie de la folie.



La loi de 2002





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2005/2010 Intervenant vacataire au Lycée professionnel Providence/Miséricorde de Rouen.



Responsable du service de soutien scolaire à la M.E.C.S de Rouen



2002/2009 Intervenant non permanent à l’I.D.S. (Institut du développement social) de Canteleu.



1999/2010 Educateur spécialisé et responsable d’équipe à la Maison d’Enfants Providence/Miséricorde située à Rouen.



1991/1999 Moniteur Educateur à la Maison d’Enfants Providence/Miséricorde située à Rouen.



1981/1979 Educateur non diplômé à l’Institut Médico-Social de Bolbec en Seine Maritime.



1979/1981 Educateur non diplômé à la Maison d’Enfants de Combourg. (Éducateur de rue).



Stages



2 mois au sein du relais 16/25, mission locale de Rouen.



3 mois au sein de l’Antenne de développement social de Petit Quevilly. Service de prévention.



3 mois dans un atelier de jour pour personnes déficients mentaux.



Mes compétences :

Conduite du changement